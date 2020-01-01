Токеноміка Masha and the Bear (MASHA) Дізнайтеся ключову інформацію про Masha and the Bear (MASHA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Masha and the Bear (MASHA) MASHA is a Solana-based memecoin project that explores crypto culture through humor, storytelling, and community participation. It centers around two symbolic characters—Masha, a curious girl, and Bear, her skeptical companion—who reflect the contrasting personalities in crypto: the dreamers and the realists. The project was launched without a presale, VC investment, or team allocation, emphasizing fair distribution and decentralized ownership. Rather than offering traditional utility, MASHA embraces memes and cultural expression as its core value. The project invites users to co-create content, participate in social experiments, and shape a narrative that satirizes and celebrates the chaos of Web3. Офіційний вебсайт: https://mashatoken.com/ Купити MASHA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Masha and the Bear (MASHA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Masha and the Bear (MASHA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 23,33M $ 23,33M $ 23,33M Загальна пропозиція: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M Циркуляційна пропозиція: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 23,33M $ 23,33M $ 23,33M Історичний максимум: $ 0,02548778 $ 0,02548778 $ 0,02548778 Історичний мінімум: $ 0,01380625 $ 0,01380625 $ 0,01380625 Поточна ціна: $ 0,02333098 $ 0,02333098 $ 0,02333098 Дізнайтеся більше про ціну Masha and the Bear (MASHA)

Токеноміка Masha and the Bear (MASHA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Masha and the Bear (MASHA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MASHA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MASHA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MASHA, досліджуйте ціну токена MASHA в реальному часі!

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