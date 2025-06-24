Сьогоднішня ціна Masha and the Bear (MASHA)

Поточна ціна Masha and the Bear (MASHA) сьогодні становить 0,01770074 USD з ринковою капіталізацією $ 17,72M USD. Ціна MASHA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Masha and the Bear:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Masha and the Bear протягом дня — +22,31%

- циркуляційна пропозиція – 1000,00M USD

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