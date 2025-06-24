Ціна Masha and the Bear (MASHA)
Поточна ціна Masha and the Bear (MASHA) сьогодні становить 0,01770074 USD з ринковою капіталізацією $ 17,72M USD. Ціна MASHA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Masha and the Bear:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Masha and the Bear протягом дня — +22,31%
- циркуляційна пропозиція – 1000,00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Masha and the Bear до USD становила $ +0,00322846.
За останні 30 днів зміна ціни Masha and the Bear до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Masha and the Bear до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Masha and the Bear до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,00322846
|+22,31%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Masha and the Bear: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1,50%
+22,31%
+0,72%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MASHA is a Solana-based memecoin project that explores crypto culture through humor, storytelling, and community participation. It centers around two symbolic characters—Masha, a curious girl, and Bear, her skeptical companion—who reflect the contrasting personalities in crypto: the dreamers and the realists. The project was launched without a presale, VC investment, or team allocation, emphasizing fair distribution and decentralized ownership. Rather than offering traditional utility, MASHA embraces memes and cultural expression as its core value. The project invites users to co-create content, participate in social experiments, and shape a narrative that satirizes and celebrates the chaos of Web3.
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