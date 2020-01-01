Токеноміка Mascot of the Unholy Year (BUIO) Дізнайтеся ключову інформацію про Mascot of the Unholy Year (BUIO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Mascot of the Unholy Year (BUIO) Luce means light. Buio means dark. $BUIO is a creature veiled in mystic shadows, a being born from forgotten rituals and forsaken realms. The dark omen, veiled in shadows. Fair launched on Pump.fun No presale seed round. No Bullshit. COMMUNITY-CENTRIC Driven by a passionate community, Token thrives on engagement and participation. BLOCKCHAIN-BASED Secure, transparent, and built on cutting-edge blockchain technology. With a dedicated team and a vibrant community, BUIO Token aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian. Jump on board and let's make waves in the crypto pond together! Join our community of meme enthusiasts and crypto aficionados . Офіційний вебсайт: https://www.buio.family/ Купити BUIO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Mascot of the Unholy Year (BUIO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Mascot of the Unholy Year (BUIO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 9,68K $ 9,68K $ 9,68K Загальна пропозиція: $ 998,50M $ 998,50M $ 998,50M Циркуляційна пропозиція: $ 998,50M $ 998,50M $ 998,50M FDV (повністю розведена вартість): $ 9,68K $ 9,68K $ 9,68K Історичний максимум: $ 0,00147866 $ 0,00147866 $ 0,00147866 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Mascot of the Unholy Year (BUIO)

Токеноміка Mascot of the Unholy Year (BUIO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Mascot of the Unholy Year (BUIO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BUIO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BUIO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BUIO, досліджуйте ціну токена BUIO в реальному часі!

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