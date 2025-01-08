Ціна Mascot of the Unholy Year (BUIO)
Поточна ціна Mascot of the Unholy Year (BUIO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 25.38K USD. Ціна BUIO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Mascot of the Unholy Year:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 52.34 USD
- зміна ціни Mascot of the Unholy Year протягом дня — -7.86%
- циркуляційна пропозиція – 999.37M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Mascot of the Unholy Year до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Mascot of the Unholy Year до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Mascot of the Unholy Year до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Mascot of the Unholy Year до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.86%
|30 днів
|$ 0
|-31.64%
|60 днів
|$ 0
|-68.80%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Mascot of the Unholy Year: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.34%
-7.86%
+5.68%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Luce means light. Buio means dark. $BUIO is a creature veiled in mystic shadows, a being born from forgotten rituals and forsaken realms. The dark omen, veiled in shadows. Fair launched on Pump.fun No presale seed round. No Bullshit. COMMUNITY-CENTRIC Driven by a passionate community, Token thrives on engagement and participation. BLOCKCHAIN-BASED Secure, transparent, and built on cutting-edge blockchain technology. With a dedicated team and a vibrant community, BUIO Token aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian. Jump on board and let's make waves in the crypto pond together! Join our community of meme enthusiasts and crypto aficionados .
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