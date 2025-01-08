Сьогоднішня ціна Mascot of the Unholy Year (BUIO)

Поточна ціна Mascot of the Unholy Year (BUIO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 25.38K USD. Ціна BUIO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Mascot of the Unholy Year:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 52.34 USD

- зміна ціни Mascot of the Unholy Year протягом дня — -7.86%

- циркуляційна пропозиція – 999.37M USD

Отримуйте оновлення цін BUIO до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BUIO.