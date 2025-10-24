Інформація щодо ціни mascot of the trenches (RUG) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +3,98% Зміна ціни (1 дн.) +13,84% Зміна ціни (за 7 дн.) -26,58% Зміна ціни (за 7 дн.) -26,58%

Актуальна ціна mascot of the trenches (RUG) становить --. За останні 24 години RUG торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум RUG становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то RUG змінився на +3,98% за останню годину, +13,84% за 24 години та на -26,58% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо mascot of the trenches (RUG)

Ринкова капіталізація $ 210,74K$ 210,74K $ 210,74K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 210,74K$ 210,74K $ 210,74K Циркуляційне постачання 999,11M 999,11M 999,11M Загальна пропозиція 999 112 085,900315 999 112 085,900315 999 112 085,900315

Поточна ринкова капіталізація mascot of the trenches — $ 210,74K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція RUG — 999,11M, зі загальною пропозицією 999112085.900315. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 210,74K.