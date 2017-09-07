Токеноміка Masari (MSR) Дізнайтеся ключову інформацію про Masari (MSR), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Masari (MSR) Masari describes itself as a fungible, secure, and private cryptocurrency based on Monero that was launched on 7 September 2017. Its primary focus is to research and implement scaling solutions that are a concern for all CryptoNote coins as the cryptocurrency space gets more mainstream. Combining current features such as a fully client-side web wallet, 60-second block time, and uncle mining (via the SECOR protocol) with future blocktree scaling, the goal is to empower users to quickly transact online without worrying about chain slowdowns or loss of anonymity. Masari aims to be simple, scalable, and secure. Learn more at https://getmasari.org Офіційний вебсайт: https://getmasari.org Купити MSR зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Masari (MSR) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Masari (MSR), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 360.65K $ 360.65K $ 360.65K Загальна пропозиція: $ 18.50M $ 18.50M $ 18.50M Циркуляційна пропозиція: $ 17.99M $ 17.99M $ 17.99M FDV (повністю розведена вартість): $ 370.92K $ 370.92K $ 370.92K Історичний максимум: $ 2.04 $ 2.04 $ 2.04 Історичний мінімум: $ 0.00172957 $ 0.00172957 $ 0.00172957 Поточна ціна: $ 0.02004988 $ 0.02004988 $ 0.02004988 Дізнайтеся більше про ціну Masari (MSR)

Токеноміка Masari (MSR): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Masari (MSR) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MSR, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MSR, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MSR, досліджуйте ціну токена MSR в реальному часі!

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