Сьогоднішня ціна Masari (MSR)

Поточна ціна Masari (MSR) сьогодні становить 0.02514732 USD з ринковою капіталізацією $ 449.88K USD. Ціна MSR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Masari:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 28.17 USD

- зміна ціни Masari протягом дня — +8.96%

- циркуляційна пропозиція – 17.89M USD

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