Ціна Masari (MSR)
Поточна ціна Masari (MSR) сьогодні становить 0.02514732 USD з ринковою капіталізацією $ 449.88K USD. Ціна MSR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Masari:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 28.17 USD
- зміна ціни Masari протягом дня — +8.96%
- циркуляційна пропозиція – 17.89M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Masari до USD становила $ +0.00206687.
За останні 30 днів зміна ціни Masari до USD становила $ +0.0041698280.
За останні 60 днів зміна ціни Masari до USD становила $ +0.0519176027.
За останні 90 днів зміна ціни Masari до USD становила $ +0.019234665138756867.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00206687
|+8.96%
|30 днів
|$ +0.0041698280
|+16.58%
|60 днів
|$ +0.0519176027
|+206.45%
|90 днів
|$ +0.019234665138756867
|+325.31%
Останній аналіз цін Masari: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.26%
+8.96%
-1.27%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Masari describes itself as a fungible, secure, and private cryptocurrency based on Monero that was launched on 7 September 2017. Its primary focus is to research and implement scaling solutions that are a concern for all CryptoNote coins as the cryptocurrency space gets more mainstream. Combining current features such as a fully client-side web wallet, 60-second block time, and uncle mining (via the SECOR protocol) with future blocktree scaling, the goal is to empower users to quickly transact online without worrying about chain slowdowns or loss of anonymity. Masari aims to be simple, scalable, and secure. Learn more at https://getmasari.org
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