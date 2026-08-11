Сьогоднішня ціна MaryJaneCoin

Поточна ціна MaryJaneCoin (MARYJ) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,76% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MARYJ до USD становить $ 0 за MARYJ.

MaryJaneCoin наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 80 720, з циркуляційною пропозицією у 1000,00M MARYJ. Протягом останніх 24 годин MARYJ торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці MARYJ змінився на +0,11% за останню годину та на -12,91% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо MaryJaneCoin (MARYJ)

Ринкова капіталізація $ 80,72K$ 80,72K $ 80,72K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 80,72K$ 80,72K $ 80,72K Циркуляційне постачання 1000,00M 1000,00M 1000,00M Загальна пропозиція 999 999 515,609124 999 999 515,609124 999 999 515,609124

Поточна ринкова капіталізація MaryJaneCoin — $ 80,72K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MARYJ — 1000,00M, зі загальною пропозицією 999999515.609124. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 80,72K.