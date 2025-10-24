Інформація щодо ціни Marvin The Robot (MARVIN) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00498979 $ 0,00498979 $ 0,00498979 Мін. за 24 год $ 0,0051797 $ 0,0051797 $ 0,0051797 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00498979$ 0,00498979 $ 0,00498979 Макс. за 24 год $ 0,0051797$ 0,0051797 $ 0,0051797 Рекордний максимум $ 0,00637845$ 0,00637845 $ 0,00637845 Найнижча ціна $ 0,00493127$ 0,00493127 $ 0,00493127 Зміна ціни (за 1 год) +0,42% Зміна ціни (1 дн.) +0,28% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,10% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,10%

Актуальна ціна Marvin The Robot (MARVIN) становить $0,00512121. За останні 24 години MARVIN торгувався між мінімумом у $ 0,00498979 і максимумом у $ 0,0051797, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MARVIN становить $ 0,00637845, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00493127.

Що стосується короткострокових результатів, то MARVIN змінився на +0,42% за останню годину, +0,28% за 24 години та на -1,10% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Marvin The Robot (MARVIN)

Ринкова капіталізація $ 40,68K$ 40,68K $ 40,68K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 48,49K$ 48,49K $ 48,49K Циркуляційне постачання 7,95M 7,95M 7,95M Загальна пропозиція 9 472 220,0 9 472 220,0 9 472 220,0

Поточна ринкова капіталізація Marvin The Robot — $ 40,68K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MARVIN — 7,95M, зі загальною пропозицією 9472220.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 48,49K.