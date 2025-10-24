Актуальна ціна Marvin The Robot сьогодні становить 0,00512121 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни MARVIN до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни MARVIN на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Marvin The Robot сьогодні становить 0,00512121 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни MARVIN до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни MARVIN на MEXC вже зараз.

Докладніше про MARVIN

Інформація про ціну MARVIN

Офіційний вебсайт MARVIN

Токеноміка MARVIN

Прогноз ціни MARVIN

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Marvin The Robot

Ціна Marvin The Robot (MARVIN)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 MARVIN до USD:

$0,00512121
$0,00512121$0,00512121
+0,20%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Marvin The Robot (MARVIN) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:37:55 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Marvin The Robot (MARVIN) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00498979
$ 0,00498979$ 0,00498979
Мін. за 24 год
$ 0,0051797
$ 0,0051797$ 0,0051797
Макс. за 24 год

$ 0,00498979
$ 0,00498979$ 0,00498979

$ 0,0051797
$ 0,0051797$ 0,0051797

$ 0,00637845
$ 0,00637845$ 0,00637845

$ 0,00493127
$ 0,00493127$ 0,00493127

+0,42%

+0,28%

-1,10%

-1,10%

Актуальна ціна Marvin The Robot (MARVIN) становить $0,00512121. За останні 24 години MARVIN торгувався між мінімумом у $ 0,00498979 і максимумом у $ 0,0051797, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MARVIN становить $ 0,00637845, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00493127.

Що стосується короткострокових результатів, то MARVIN змінився на +0,42% за останню годину, +0,28% за 24 години та на -1,10% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Marvin The Robot (MARVIN)

$ 40,68K
$ 40,68K$ 40,68K

--
----

$ 48,49K
$ 48,49K$ 48,49K

7,95M
7,95M 7,95M

9 472 220,0
9 472 220,0 9 472 220,0

Поточна ринкова капіталізація Marvin The Robot — $ 40,68K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MARVIN — 7,95M, зі загальною пропозицією 9472220.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 48,49K.

Історія ціни Marvin The Robot (MARVIN) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Marvin The Robot до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Marvin The Robot до USD становила $ -0,0006746728.
За останні 60 днів зміна ціни Marvin The Robot до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Marvin The Robot до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+0,28%
30 днів$ -0,0006746728-13,17%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Marvin The Robot (MARVIN)

Memecoin based on a robot character named Marvin. He is depressed, grumpy, and has some attitude. Deep down he has a good mechanical heart though, and is just looking to find some purpose and meaning in this thing we call life. What started off as just a simple memecoin idea has now evolved into a real presence as a bot in Telegram. With over 120 channels using Marvin the bot for engagement and special features.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Marvin The Robot (MARVIN)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Marvin The Robot (USD)

Скільки коштуватиме Marvin The Robot (MARVIN) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Marvin The Robot (MARVIN) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Marvin The Robot.

Перегляньте прогноз ціни Marvin The Robot вже зараз!

MARVIN до місцевих валют

Токеноміка Marvin The Robot (MARVIN)

Розуміння токеноміки Marvin The Robot (MARVIN) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена MARVIN зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Marvin The Robot (MARVIN)

Скільки сьогодні коштує Marvin The Robot (MARVIN)?
Актуальна ціна MARVIN у USD становить 0,00512121 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна MARVIN до USD?
Поточна ціна MARVIN до USD — $ 0,00512121. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Marvin The Robot?
Ринкова капіталізація MARVIN — $ 40,68K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція MARVIN?
Циркуляційна пропозиція MARVIN — 7,95M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) MARVIN?
MARVIN досяг історичної максимальної ціни у 0,00637845 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) MARVIN?
Історична мінімальна ціна MARVIN становила 0,00493127 USD.
Який обсяг торгівлі MARVIN?
Актуальний обсяг торгівлі MARVIN за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна MARVIN цього року?
MARVIN може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни MARVIN для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:37:55 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Marvin The Robot (MARVIN)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.