Ціна Marvin On Base (MOB)
Поточна ціна Marvin On Base (MOB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 241.71K USD. Ціна MOB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Marvin On Base:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 841.88 USD
- зміна ціни Marvin On Base протягом дня — +1.77%
- циркуляційна пропозиція – 1.50T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Marvin On Base до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Marvin On Base до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Marvin On Base до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Marvin On Base до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.77%
|30 днів
|$ 0
|-51.52%
|60 днів
|$ 0
|+29.11%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Marvin On Base: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+3.35%
+1.77%
+19.30%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Marvin on Base is an innovative memecoin project featuring a stellar team, including a marketing developer from Shiba Inu and key opinion leaders (KOLs) from Brett on Base. The project focuses on developing an application to help holders redeem their gas-trapped tokens.
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