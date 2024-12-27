Сьогоднішня ціна Marvin On Base (MOB)

Поточна ціна Marvin On Base (MOB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 241.71K USD. Ціна MOB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Marvin On Base:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 841.88 USD

- зміна ціни Marvin On Base протягом дня — +1.77%

- циркуляційна пропозиція – 1.50T USD

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