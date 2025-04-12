Сьогоднішня ціна Marvin Inu (MARVIN)

Поточна ціна Marvin Inu (MARVIN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 395.70K USD. Ціна MARVIN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Marvin Inu:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Marvin Inu протягом дня — +0.13%

- циркуляційна пропозиція – 420.69B USD

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