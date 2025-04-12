Ціна Marvin Inu (MARVIN)
Поточна ціна Marvin Inu (MARVIN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 395.70K USD. Ціна MARVIN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Marvin Inu:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Marvin Inu протягом дня — +0.13%
- циркуляційна пропозиція – 420.69B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Marvin Inu до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Marvin Inu до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Marvin Inu до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Marvin Inu до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.13%
|30 днів
|$ 0
|-5.89%
|60 днів
|$ 0
|-66.82%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Marvin Inu: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.41%
+0.13%
-10.91%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Fluffy Fun with MarVin MarVin brings a playful twist to the crypto world with his adorable, fluffy charm, making your investment journey delightful. Innovative Investment MarVin brings a playful twist to the crypto world with his adorable, fluffy charm, making your investment journey delightful. Big Growth Potential MarVin brings a playful twist to the crypto world with his adorable, fluffy charm, making your investment journey delightful. Dynamic Mechanism MarVin brings a playful twist to the crypto world with his adorable, fluffy charm, making your investment journey delightful. Global Community MarVin brings a playful twist to the crypto world with his adorable, fluffy charm, making your investment journey delightful. Exciting Events MarVin brings a playful twist to the crypto world with his adorable, fluffy charm, making your investment journey delightful. Elon's Favorite Pup MarVin brings a playful twist to the crypto world with his adorable, fluffy charm, making your investment journey delightful. Stray Dog Rescue Fund MarVin brings a playful twist to the crypto world with his adorable, fluffy charm, making your investment journey delightful.
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