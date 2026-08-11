Яка зараз ціна Marvell xStock?

Marvell xStock торгують за ₴9239.9988126779280000, що відображає зміну ціни на рівні -7.36% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як MRVLX порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні -7.36% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо MRVLX перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як Marvell xStock виглядає у порівнянні з токенами категорії Tokenized Assets,BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Tokenized Stock,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),BackedFi xStocks Ecosystem?

У сегменті Tokenized Assets,BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Tokenized Stock,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),BackedFi xStocks Ecosystem MRVLX демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація Marvell xStock?

Ринкова капіталізація ₴214703075.00085184320000 розташовує MRVLX на #1597 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴9239.5581202177440000 до ₴10042.4997826729920000, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують MRVLX?

Marvell xStock згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку MRVLX?

З 23236.13676655594 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.