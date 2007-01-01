Токеноміка Marutaro ($MARU) Дізнайтеся ключову інформацію про Marutaro ($MARU), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Marutaro ($MARU) $MARU pays tribute to the legacy of MARUTARO, the famous Shiba Inu with millions of followers worldwide. Born in 2007, MARU became a global social media sensation and even a tourism ambassador in Japan. Though MARUTARO passed away in 2024, his legacy of joy and positivity continues through $MARU, a token created to honor his influence and iconic status as a beloved figure. After the original developer left the project, power shifted into the hands of the people! The $MARU community took control, turning this project into a real CTO. Офіційний вебсайт: https://maru-cto.com/ Купити $MARU зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Marutaro ($MARU) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Marutaro ($MARU), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 29,79K $ 29,79K $ 29,79K Загальна пропозиція: $ 9,70B $ 9,70B $ 9,70B Циркуляційна пропозиція: $ 9,06B $ 9,06B $ 9,06B FDV (повністю розведена вартість): $ 31,90K $ 31,90K $ 31,90K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Marutaro ($MARU)

Токеноміка Marutaro ($MARU): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Marutaro ($MARU) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів $MARU, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $MARU, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку $MARU, досліджуйте ціну токена $MARU в реальному часі!

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