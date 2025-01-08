Сьогоднішня ціна Marutaro ($MARU)

Поточна ціна Marutaro ($MARU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 474.21K USD. Ціна $MARU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Marutaro:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.41K USD

- зміна ціни Marutaro протягом дня — -4.24%

- циркуляційна пропозиція – 9.06B USD

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