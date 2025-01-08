Ціна Marutaro ($MARU)
Поточна ціна Marutaro ($MARU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 474.21K USD. Ціна $MARU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Marutaro:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.41K USD
- зміна ціни Marutaro протягом дня — -4.24%
- циркуляційна пропозиція – 9.06B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Marutaro до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Marutaro до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Marutaro до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Marutaro до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.24%
|30 днів
|$ 0
|-66.79%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Marutaro: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.68%
-4.24%
-41.75%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$MARU pays tribute to the legacy of MARUTARO, the famous Shiba Inu with millions of followers worldwide. Born in 2007, MARU became a global social media sensation and even a tourism ambassador in Japan. Though MARUTARO passed away in 2024, his legacy of joy and positivity continues through $MARU, a token created to honor his influence and iconic status as a beloved figure. After the original developer left the project, power shifted into the hands of the people! The $MARU community took control, turning this project into a real CTO.
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