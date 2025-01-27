Сьогоднішня ціна marumaruNFT (MARU)

Поточна ціна marumaruNFT (MARU) сьогодні становить 0.00469679 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MARU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності marumaruNFT:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 150.92K USD

- зміна ціни marumaruNFT протягом дня — +0.60%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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