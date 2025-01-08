Сьогоднішня ціна Maru Taro (TARO)

Поточна ціна Maru Taro (TARO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 12.14K USD. Ціна TARO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Maru Taro:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 330.57 USD

- зміна ціни Maru Taro протягом дня — -16.17%

- циркуляційна пропозиція – 999.96M USD

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