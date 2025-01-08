Ціна Maru Taro (TARO)
Поточна ціна Maru Taro (TARO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 12.14K USD. Ціна TARO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Maru Taro:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 330.57 USD
- зміна ціни Maru Taro протягом дня — -16.17%
- циркуляційна пропозиція – 999.96M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Maru Taro до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Maru Taro до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Maru Taro до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Maru Taro до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-16.17%
|30 днів
|$ 0
|-29.80%
|60 днів
|$ 0
|-3.98%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Maru Taro: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.34%
-16.17%
-9.48%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MARU TARO - the most beloved meme coin from the most beloved Shiba Inu!
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