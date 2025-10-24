Інформація щодо ціни MarsMi (MARSMI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,097109 $ 0,097109 $ 0,097109 Мін. за 24 год $ 0,10175 $ 0,10175 $ 0,10175 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,097109$ 0,097109 $ 0,097109 Макс. за 24 год $ 0,10175$ 0,10175 $ 0,10175 Рекордний максимум $ 0,187525$ 0,187525 $ 0,187525 Найнижча ціна $ 0,093141$ 0,093141 $ 0,093141 Зміна ціни (за 1 год) -0,19% Зміна ціни (1 дн.) +4,49% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,15% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,15%

Актуальна ціна MarsMi (MARSMI) становить $0,101467. За останні 24 години MARSMI торгувався між мінімумом у $ 0,097109 і максимумом у $ 0,10175, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MARSMI становить $ 0,187525, тоді як його історичний мінімум — $ 0,093141.

Що стосується короткострокових результатів, то MARSMI змінився на -0,19% за останню годину, +4,49% за 24 години та на -0,15% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо MarsMi (MARSMI)

Ринкова капіталізація $ 101,47M$ 101,47M $ 101,47M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 101,47M$ 101,47M $ 101,47M Циркуляційне постачання 1000,00M 1000,00M 1000,00M Загальна пропозиція 999 999 992,295692 999 999 992,295692 999 999 992,295692

Поточна ринкова капіталізація MarsMi — $ 101,47M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MARSMI — 1000,00M, зі загальною пропозицією 999999992.295692. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 101,47M.