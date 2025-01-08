Сьогоднішня ціна MARSK (MARSK)

Поточна ціна MARSK (MARSK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 23.87K USD. Ціна MARSK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MARSK:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.04M USD

- зміна ціни MARSK протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 45.31M USD

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