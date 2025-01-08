Ціна MARSK (MARSK)
Поточна ціна MARSK (MARSK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 23.87K USD. Ціна MARSK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MARSK:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.04M USD
- зміна ціни MARSK протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 45.31M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MARSK до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MARSK до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MARSK до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MARSK до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|0.00%
|60 днів
|$ 0
|+138.62%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MARSK: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Mars Launchpad is a platform focused on decentralization with token sales aiming to redefine web3 industry investment experience. Mars Launchpad provide a safe and transparent investment environment for web3 enthusiasts, experienced investors and innovative project teams. MARSK is the platform token of Mars Launchpad. The platform is committed to enhancing the value attributes of MARSK through various ecological applications, allowing more and more users to hold MARSK to participate in the development of the platform, such as Airdrops, Staking, Farm, etc.
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