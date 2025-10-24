Інформація щодо ціни Marse (MARSE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00000935 $ 0,00000935 $ 0,00000935 Мін. за 24 год $ 0,00001091 $ 0,00001091 $ 0,00001091 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00000935$ 0,00000935 $ 0,00000935 Макс. за 24 год $ 0,00001091$ 0,00001091 $ 0,00001091 Рекордний максимум $ 0,00017924$ 0,00017924 $ 0,00017924 Найнижча ціна $ 0,00000813$ 0,00000813 $ 0,00000813 Зміна ціни (за 1 год) 0,00% Зміна ціни (1 дн.) -2,28% Зміна ціни (за 7 дн.) +15,88% Зміна ціни (за 7 дн.) +15,88%

Актуальна ціна Marse (MARSE) становить $0,00000961. За останні 24 години MARSE торгувався між мінімумом у $ 0,00000935 і максимумом у $ 0,00001091, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MARSE становить $ 0,00017924, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00000813.

Що стосується короткострокових результатів, то MARSE змінився на 0,00% за останню годину, -2,28% за 24 години та на +15,88% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Marse (MARSE)

Ринкова капіталізація $ 9,58K$ 9,58K $ 9,58K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 9,58K$ 9,58K $ 9,58K Циркуляційне постачання 996,97M 996,97M 996,97M Загальна пропозиція 996 968 935,781142 996 968 935,781142 996 968 935,781142

Поточна ринкова капіталізація Marse — $ 9,58K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MARSE — 996,97M, зі загальною пропозицією 996968935.781142. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 9,58K.