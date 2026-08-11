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Поточна ціна MarsDog Token сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація MARSDOG становить 34,923 USD. Відстежуйте оновлення цін MARSDOG до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна MarsDog Token сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація MARSDOG становить 34,923 USD. Відстежуйте оновлення цін MARSDOG до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про MARSDOG

Інформація про ціну MARSDOG

Що таке MARSDOG

Офіційний вебсайт MARSDOG

Токеноміка MARSDOG

Прогноз ціни MARSDOG

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Ціна MarsDog Token (MARSDOG)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 MARSDOG до USD:

$0.00000224
$0.00000224$0.00000224
+0.60%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни MarsDog Token (MARSDOG) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 23:27:17 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна MarsDog Token

Поточна ціна MarsDog Token (MARSDOG) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1.35% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MARSDOG до USD становить $ 0 за MARSDOG.

MarsDog Token наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 34,923, з циркуляційною пропозицією у 15.49B MARSDOG. Протягом останніх 24 годин MARSDOG торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці MARSDOG змінився на -0.14% за останню годину та на +3.87% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо MarsDog Token (MARSDOG)

$ 34.92K
$ 34.92K$ 34.92K

--
----

$ 47.35K
$ 47.35K$ 47.35K

15.49B
15.49B 15.49B

21,000,000,000.0
21,000,000,000.0 21,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація MarsDog Token — $ 34.92K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MARSDOG — 15.49B, зі загальною пропозицією 21000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 47.35K.

Історія ціни MarsDog Token у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.14%

+1.35%

+3.87%

+3.87%

Історія ціни MarsDog Token (MARSDOG) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MarsDog Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MarsDog Token до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MarsDog Token до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MarsDog Token до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+1.35%
30 днів$ 0-4.89%
60 днів$ 0-96.69%
90 днів$ 0--

Прогноз ціни MarsDog Token

Прогноз ціни MarsDog Token (MARSDOG) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна MARSDOG у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни MarsDog Token (MARSDOG) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна MarsDog Token потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне MarsDog Token у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни MARSDOG на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни MarsDog Token.

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Ресурс MarsDog Token (MARSDOG)

Офіційний вебсайт

Категорія :

BNB Chain EcosystemDog-ThemedMeme

Про MarsDog Token

Яка зараз ринкова ціна MarsDog Token?

MarsDog Token оцінюється в ₴, зі зміною 1.34% за останні 24 години. Це відображає найновіший стан попиту та пропозиції на світових крипторинках.

Скільки унікальних власників має MARSDOG?

На блокчейні є -- власників, що свідчить про розподіл та поширення MARSDOG у спільноті. Зростання кількості власників часто вважається сигналом підвищення участі в мережі або збільшення довгострокового інтересу.

Наскільки активний MarsDog Token у своєму родовому блокчейні?

Як токен на --, активність залежить від взаємодії з гаманцями, мережевих комісій, поведінки стейкінгу та використання смарт-контрактів. Підвищена активність може корелюватися з більшим обсягом торгівлі або новими розвитками екосистеми.

Яка загальна обігова кількість MARSDOG?

Обігова кількість становить 15488081733.307117, що безпосередньо впливає на дефіцит токенів та їхню оцінку. Зміни в пропозиції можуть відбуватися через емісії, спалення або графіки розблокування.

Який обсяг за останні 24 години для MarsDog Token?

MarsDog Token згенерував ₴-- торговельного обсягу за минулу добу, що демонструє активність торгівлі активом та його ліквідність.

Як MARSDOG виглядає у порівнянні з конкурентами з категорії BNB Chain Ecosystem,Meme,Dog-Themed?

У порівнянні з іншими активами у сегменті BNB Chain Ecosystem,Meme,Dog-Themed, імпульс MARSDOG залежить від ринкового настрою, прийняття інвесторами та ончейн-метрик, пов’язаних з --.

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 23:27:17 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для MarsDog Token (MARSDOG)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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+43.42%

Cysic

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CYS

$1.4304
$1.4304$1.4304

+24.32%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0.45290
$0.45290$0.45290

+18.60%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

$0.00702
$0.00702$0.00702

+17.19%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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