Яка зараз ринкова ціна MarsDog Token?

MarsDog Token оцінюється в ₴, зі зміною 1.34% за останні 24 години. Це відображає найновіший стан попиту та пропозиції на світових крипторинках.

Скільки унікальних власників має MARSDOG?

На блокчейні є -- власників, що свідчить про розподіл та поширення MARSDOG у спільноті. Зростання кількості власників часто вважається сигналом підвищення участі в мережі або збільшення довгострокового інтересу.

Наскільки активний MarsDog Token у своєму родовому блокчейні?

Як токен на --, активність залежить від взаємодії з гаманцями, мережевих комісій, поведінки стейкінгу та використання смарт-контрактів. Підвищена активність може корелюватися з більшим обсягом торгівлі або новими розвитками екосистеми.

Яка загальна обігова кількість MARSDOG?

Обігова кількість становить 15488081733.307117, що безпосередньо впливає на дефіцит токенів та їхню оцінку. Зміни в пропозиції можуть відбуватися через емісії, спалення або графіки розблокування.

Який обсяг за останні 24 години для MarsDog Token?

MarsDog Token згенерував ₴-- торговельного обсягу за минулу добу, що демонструє активність торгівлі активом та його ліквідність.

Як MARSDOG виглядає у порівнянні з конкурентами з категорії BNB Chain Ecosystem,Meme,Dog-Themed?

У порівнянні з іншими активами у сегменті BNB Chain Ecosystem,Meme,Dog-Themed, імпульс MARSDOG залежить від ринкового настрою, прийняття інвесторами та ончейн-метрик, пов’язаних з --.