Ціна MarsDAO (MDAO)
Поточна ціна MarsDAO (MDAO) сьогодні становить 0.059104 USD з ринковою капіталізацією $ 4.64M USD. Ціна MDAO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MarsDAO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 137.15K USD
- зміна ціни MarsDAO протягом дня — -3.47%
- циркуляційна пропозиція – 78.51M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MarsDAO до USD становила $ -0.00212621527494109.
За останні 30 днів зміна ціни MarsDAO до USD становила $ +0.0017843615.
За останні 60 днів зміна ціни MarsDAO до USD становила $ -0.0158326494.
За останні 90 днів зміна ціни MarsDAO до USD становила $ -0.02024763050784094.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00212621527494109
|-3.47%
|30 днів
|$ +0.0017843615
|+3.02%
|60 днів
|$ -0.0158326494
|-26.78%
|90 днів
|$ -0.02024763050784094
|-25.51%
Останній аналіз цін MarsDAO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.04%
-3.47%
+8.93%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The MarsDAO token holder community develops products that are designed to solve 3 main tasks: 1. Bring transparent profit in the cryptocurrency market for token holders 2. Facilitate interaction with a market that is rapidly developing 3. Solve the inflation issue with the MarsDAO deflationary model
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