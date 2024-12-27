Сьогоднішня ціна MarsDAO (MDAO)

Поточна ціна MarsDAO (MDAO) сьогодні становить 0.059104 USD з ринковою капіталізацією $ 4.64M USD. Ціна MDAO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MarsDAO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 137.15K USD

- зміна ціни MarsDAO протягом дня — -3.47%

- циркуляційна пропозиція – 78.51M USD

Отримуйте оновлення цін MDAO до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни MDAO.