Ціна MarsColony (CLNY)
Поточна ціна MarsColony (CLNY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CLNY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MarsColony:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.65 USD
- зміна ціни MarsColony протягом дня — -17.85%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MarsColony до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MarsColony до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MarsColony до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MarsColony до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-17.85%
|30 днів
|$ 0
|+12.01%
|60 днів
|$ 0
|+178.54%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MarsColony: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.07%
-17.85%
+59.12%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
CLNY is a hybrid token that contains attributes of government and utility tokens. Token holders can use this token to take part in the decentralized governance of the project. Token holders can also use this token to purchase land upgrades and perform other actions within the MarsColony metaverse. Future app versions will provide more utility functions for the token, including farming, lending, and utilizing the token within a game.
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