Сьогоднішня ціна MarsColony (CLNY)

Поточна ціна MarsColony (CLNY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CLNY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MarsColony:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.65 USD

- зміна ціни MarsColony протягом дня — -17.85%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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