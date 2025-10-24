Інформація щодо ціни Marscoin (MARS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00668789$ 0,00668789 $ 0,00668789 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,44% Зміна ціни (1 дн.) +2,50% Зміна ціни (за 7 дн.) -13,48% Зміна ціни (за 7 дн.) -13,48%

Актуальна ціна Marscoin (MARS) становить --. За останні 24 години MARS торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MARS становить $ 0,00668789, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то MARS змінився на -0,44% за останню годину, +2,50% за 24 години та на -13,48% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Marscoin (MARS)

Ринкова капіталізація $ 188,73K$ 188,73K $ 188,73K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 188,73K$ 188,73K $ 188,73K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Marscoin — $ 188,73K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MARS — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 188,73K.