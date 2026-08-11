Сьогоднішня ціна MARS4

Поточна ціна MARS4 (MARS4) сьогодні становить $ 0, зі зміною 11,29% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MARS4 до USD становить $ 0 за MARS4.

MARS4 наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 41 407, з циркуляційною пропозицією у 4,00B MARS4. Протягом останніх 24 годин MARS4 торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,08957, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці MARS4 змінився на -- за останню годину та на -34,38% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо MARS4 (MARS4)

Ринкова капіталізація $ 41,41K$ 41,41K $ 41,41K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 41,41K$ 41,41K $ 41,41K Циркуляційне постачання 4,00B 4,00B 4,00B Загальна пропозиція 4 000 000 000,0 4 000 000 000,0 4 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація MARS4 — $ 41,41K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MARS4 — 4,00B, зі загальною пропозицією 4000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 41,41K.