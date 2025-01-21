Ціна Mars Doge (MDOGE)
Поточна ціна Mars Doge (MDOGE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MDOGE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Mars Doge:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.81K USD
- зміна ціни Mars Doge протягом дня — -5.29%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Mars Doge до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Mars Doge до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Mars Doge до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Mars Doge до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.29%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Mars Doge: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.37%
-5.29%
-39.85%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Mars Doge’s vision: Global traffic blessing, winner consensus. Mars Doge symbolizes the spirit of forging ahead in adversity and bravely pursuing dreams. In the future, MDOGE will continue to expand its applications and enable ecological empowerment, making MDOGE become part of users' realization of the "victory philosophy". MDOGE is a belief and the cry of every adventurer. Let us write the highlight moments with the blessing of global traffic and the attitude of a winner - play and win! Our goal is to use the power of the community to promote the creation of a COIN that truly has intrinsic value and symbolic meaning in human history and commemorates mankind's journey to the stars. This is a great and arduous experiment, and it is also an attempt that will surely lead to victory. What we need to do is to continue to share and hold Mdoge, and shock the world through a 10,000-fold increase, thus promoting the extension of our ideas to the public.
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