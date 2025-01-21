Сьогоднішня ціна Mars Doge (MDOGE)

Поточна ціна Mars Doge (MDOGE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MDOGE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Mars Doge:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.81K USD

- зміна ціни Mars Doge протягом дня — -5.29%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін MDOGE до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни MDOGE.