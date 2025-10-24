Інформація щодо ціни Mars Battle (SHOOT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00004386 $ 0,00004386 $ 0,00004386 Мін. за 24 год $ 0,00004723 $ 0,00004723 $ 0,00004723 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00004386$ 0,00004386 $ 0,00004386 Макс. за 24 год $ 0,00004723$ 0,00004723 $ 0,00004723 Рекордний максимум $ 0,02317302$ 0,02317302 $ 0,02317302 Найнижча ціна $ 0,00003425$ 0,00003425 $ 0,00003425 Зміна ціни (за 1 год) -0,28% Зміна ціни (1 дн.) +6,20% Зміна ціни (за 7 дн.) +13,89% Зміна ціни (за 7 дн.) +13,89%

Актуальна ціна Mars Battle (SHOOT) становить $0,00004681. За останні 24 години SHOOT торгувався між мінімумом у $ 0,00004386 і максимумом у $ 0,00004723, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SHOOT становить $ 0,02317302, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00003425.

Що стосується короткострокових результатів, то SHOOT змінився на -0,28% за останню годину, +6,20% за 24 години та на +13,89% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Mars Battle (SHOOT)

Ринкова капіталізація $ 5,67K$ 5,67K $ 5,67K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 46,81K$ 46,81K $ 46,81K Циркуляційне постачання 121,10M 121,10M 121,10M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Mars Battle — $ 5,67K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SHOOT — 121,10M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 46,81K.