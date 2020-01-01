Токеноміка Mars AI (MAAI) Дізнайтеся ключову інформацію про Mars AI (MAAI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Mars AI (MAAI) Mars AI ($MAAI) is a project that merges artificial intelligence (AI) and blockchain technology to revolutionize how users interact with digital content within the cryptocurrency space. Its purpose is to provide a decentralized platform with AI-powered tools that enable users to create, manipulate, monetize, and authenticate digital content in new ways. Here's a breakdown of its key functions and utilities: AI-Powered Content Creation and Manipulation: Mars AI offers tools for generating and modifying digital content using advanced AI algorithms, including neural networks and natural language processing. This aims to simplify and enhance the creative process. Blockchain-Based Authentication and Ownership: By integrating blockchain technology, the platform ensures content authenticity, ownership rights, and transparent transactions. This addresses issues of plagiarism and copyright. Smart Contract Automation: The platform automates blockchain operations through intelligent smart contracts, powered by predictive AI. This increases efficiency and reduces complexity. Decentralized and Cost-Effective Solution: Mars AI aims to democratize access to advanced AI tools, making them more affordable and accessible to individuals and small businesses through a token-based ecosystem ($MAAI). Enhanced User Engagement: The platform uses machine learning algorithms to personalize user experiences and offer new ways to interact with content. Офіційний вебсайт: https://mars-ai.io/ Whitepaper: https://docs.mars-ai.io/ Купити MAAI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Mars AI (MAAI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Mars AI (MAAI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 15,30K $ 15,30K $ 15,30K Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 15,30K $ 15,30K $ 15,30K Історичний максимум: $ 0,0173601 $ 0,0173601 $ 0,0173601 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00015295 $ 0,00015295 $ 0,00015295 Дізнайтеся більше про ціну Mars AI (MAAI)

Токеноміка Mars AI (MAAI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Mars AI (MAAI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MAAI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MAAI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MAAI, досліджуйте ціну токена MAAI в реальному часі!

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