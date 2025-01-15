Сьогоднішня ціна Mars AI (MAAI)

Поточна ціна Mars AI (MAAI) сьогодні становить 0.00728476 USD з ринковою капіталізацією $ 731.86K USD. Ціна MAAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Mars AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 574.64K USD

- зміна ціни Mars AI протягом дня — +90.86%

- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD

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