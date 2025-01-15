Ціна Mars AI (MAAI)
Поточна ціна Mars AI (MAAI) сьогодні становить 0.00728476 USD з ринковою капіталізацією $ 731.86K USD. Ціна MAAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Mars AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 574.64K USD
- зміна ціни Mars AI протягом дня — +90.86%
- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Mars AI до USD становила $ +0.00346803.
За останні 30 днів зміна ціни Mars AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Mars AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Mars AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00346803
|+90.86%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Mars AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-15.95%
+90.86%
-47.87%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Mars AI ($MAAI) is a project that merges artificial intelligence (AI) and blockchain technology to revolutionize how users interact with digital content within the cryptocurrency space. Its purpose is to provide a decentralized platform with AI-powered tools that enable users to create, manipulate, monetize, and authenticate digital content in new ways. Here's a breakdown of its key functions and utilities: AI-Powered Content Creation and Manipulation: Mars AI offers tools for generating and modifying digital content using advanced AI algorithms, including neural networks and natural language processing. This aims to simplify and enhance the creative process. Blockchain-Based Authentication and Ownership: By integrating blockchain technology, the platform ensures content authenticity, ownership rights, and transparent transactions. This addresses issues of plagiarism and copyright. Smart Contract Automation: The platform automates blockchain operations through intelligent smart contracts, powered by predictive AI. This increases efficiency and reduces complexity. Decentralized and Cost-Effective Solution: Mars AI aims to democratize access to advanced AI tools, making them more affordable and accessible to individuals and small businesses through a token-based ecosystem ($MAAI). Enhanced User Engagement: The platform uses machine learning algorithms to personalize user experiences and offer new ways to interact with content.
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