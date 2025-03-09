Сьогоднішня ціна Maro (MARO)

Поточна ціна Maro (MARO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 718.74K USD. Ціна MARO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Maro:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 701.93 USD

- зміна ціни Maro протягом дня — -10.23%

- циркуляційна пропозиція – 991.00M USD

Отримуйте оновлення цін MARO до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни MARO.