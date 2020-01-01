Токеноміка Marnotaur (TAUR) Дізнайтеся ключову інформацію про Marnotaur (TAUR), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Marnotaur (TAUR) Marnotaur is a liquidity protocol that allows traders, liquidity providers, farmers and liquidity keepers to multiply their gains on the DeFi market. The protocol is compatible with different blockchains and other protocols and provides access to a list of allowed pools on the most popular decentralized exchanges (Uniswap, SushiSwap, 1inch). The Marnotaur platform is created for everyone and this is one of their main advantages. People with large capital who do not want to take great risks can become one of their liquidity providers. Conversely, users who enter the market with low capital can exit with a solid profit. The Marnotaur team is building a user-friendly platform with pretty unique features inside - gas & capital efficiency, distribution of liquidation fees, permissionless pools and of course, there is under-collateralized marginal trading. Marnotaur also offers its users up to 10x leverage, acting not just as an instrument for opening short and long positions but as a loan for farming as well. Офіційний вебсайт: https://marnotaur.com/ Купити TAUR зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Marnotaur (TAUR) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Marnotaur (TAUR), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 150,00M $ 150,00M $ 150,00M Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 225,82K $ 225,82K $ 225,82K Історичний максимум: $ 0,957602 $ 0,957602 $ 0,957602 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,0015053 $ 0,0015053 $ 0,0015053 Дізнайтеся більше про ціну Marnotaur (TAUR)

Токеноміка Marnotaur (TAUR): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Marnotaur (TAUR) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів TAUR, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів TAUR, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку TAUR, досліджуйте ціну токена TAUR в реальному часі!

Прогноз ціни TAUR Хочете знати, куди рухається TAUR? Наша сторінка прогнозу ціни TAUR поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена TAUR зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!