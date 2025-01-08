Ціна Marnotaur (TAUR)
Поточна ціна Marnotaur (TAUR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TAUR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Marnotaur:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.03K USD
- зміна ціни Marnotaur протягом дня — -9.11%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін TAUR до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни TAUR.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Marnotaur до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Marnotaur до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Marnotaur до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Marnotaur до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-9.11%
|30 днів
|$ 0
|-33.47%
|60 днів
|$ 0
|-6.81%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Marnotaur: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-5.99%
-9.11%
-1.20%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Marnotaur is a liquidity protocol that allows traders, liquidity providers, farmers and liquidity keepers to multiply their gains on the DeFi market. The protocol is compatible with different blockchains and other protocols and provides access to a list of allowed pools on the most popular decentralized exchanges (Uniswap, SushiSwap, 1inch). The Marnotaur platform is created for everyone and this is one of their main advantages. People with large capital who do not want to take great risks can become one of their liquidity providers. Conversely, users who enter the market with low capital can exit with a solid profit. The Marnotaur team is building a user-friendly platform with pretty unique features inside - gas & capital efficiency, distribution of liquidation fees, permissionless pools and of course, there is under-collateralized marginal trading. Marnotaur also offers its users up to 10x leverage, acting not just as an instrument for opening short and long positions but as a loan for farming as well.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 TAUR до AUD
A$--
|1 TAUR до GBP
￡--
|1 TAUR до EUR
€--
|1 TAUR до USD
$--
|1 TAUR до MYR
RM--
|1 TAUR до TRY
₺--
|1 TAUR до JPY
¥--
|1 TAUR до RUB
₽--
|1 TAUR до INR
₹--
|1 TAUR до IDR
Rp--
|1 TAUR до PHP
₱--
|1 TAUR до EGP
￡E.--
|1 TAUR до BRL
R$--
|1 TAUR до CAD
C$--
|1 TAUR до BDT
৳--
|1 TAUR до NGN
₦--
|1 TAUR до UAH
₴--
|1 TAUR до VES
Bs--
|1 TAUR до PKR
Rs--
|1 TAUR до KZT
₸--
|1 TAUR до THB
฿--
|1 TAUR до TWD
NT$--
|1 TAUR до CHF
Fr--
|1 TAUR до HKD
HK$--
|1 TAUR до MAD
.د.م--