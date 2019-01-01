Токеноміка Marmara Credit Loops (MCL) Дізнайтеся ключову інформацію про Marmara Credit Loops (MCL), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Marmara Credit Loops (MCL) Marmara Credit Loops (MCL) is a pioneering DeFi system, uniquely designed to operate within the real economy. As the world's first of its kind, MCL revolutionizes traditional credit mechanisms, offering a decentralized alternative rooted in the principles of post-dated checks and promissory notes. The platform's innovative 'Credit Loop' system allows users to issue, endorse, and settle credit with unmatched transparency and security, mirroring real-world financial interactions in a digital realm. MCL operates as an independent smart chain, featuring a coin that is 25% mineable and 75% stakeable, integrated with two distinct DeFi protocols. The platform's staking model is unique; coins can be locked in two funds: 'Activated' and 'Locked in Credit Loop' (LCL). Notably, coins in the LCL fund enable 3x staking rewards for both credit issuers and holders, a feature unparalleled in other staking systems. This dynamic staking mechanism allows coins to remain in circulation, even while locked in credit loops, ensuring liquidity and utility in the real economy. MCL's integration with real-world applications, such as the zero-commission chain market, showcases its potential to transform both digital and traditional marketplaces. The MCL Coin, serving as the native collateralization asset on the Marmara Chain, addresses the nonredemption problem prevalent in traditional credit systems. It acts as a distributed insurance mechanism against defaults, adding another layer of security and trust to the ecosystem. In essence, Marmara Credit Loops is not just a financial platform but a comprehensive ecosystem that bridges the gap between traditional finance and the digital economy, offering a secure, transparent, and efficient system for credit transactions and staking rewards. Офіційний вебсайт: https://marmara.io Whitepaper: https://marmara.io/docs/IMSS2019_WhitePaper_English.pdf Купити MCL зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Marmara Credit Loops (MCL) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Marmara Credit Loops (MCL), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Історичний максимум: $ 0,181253 $ 0,181253 $ 0,181253 Історичний мінімум: $ 0,00419142 $ 0,00419142 $ 0,00419142 Поточна ціна: $ 0,00692889 $ 0,00692889 $ 0,00692889 Дізнайтеся більше про ціну Marmara Credit Loops (MCL)

Токеноміка Marmara Credit Loops (MCL): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Marmara Credit Loops (MCL) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MCL, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MCL, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MCL, досліджуйте ціну токена MCL в реальному часі!

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