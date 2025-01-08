Сьогоднішня ціна Marmara Credit Loops (MCL)

Поточна ціна Marmara Credit Loops (MCL) сьогодні становить 0.01166791 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MCL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Marmara Credit Loops:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 567.89 USD

- зміна ціни Marmara Credit Loops протягом дня — -1.00%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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