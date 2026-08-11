Сьогоднішня ціна Markhor The Goat

Поточна ціна Markhor The Goat (MARKHOR) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,13% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MARKHOR до USD становить $ 0 за MARKHOR.

Markhor The Goat наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 47 911, з циркуляційною пропозицією у 100,00T MARKHOR. Протягом останніх 24 годин MARKHOR торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці MARKHOR змінився на -0,45% за останню годину та на +0,21% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Markhor The Goat (MARKHOR)

Ринкова капіталізація $ 47,91K$ 47,91K $ 47,91K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 47,91K$ 47,91K $ 47,91K Циркуляційне постачання 100,00T 100,00T 100,00T Загальна пропозиція 100 000 000 000 000,0 100 000 000 000 000,0 100 000 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Markhor The Goat — $ 47,91K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MARKHOR — 100,00T, зі загальною пропозицією 100000000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 47,91K.