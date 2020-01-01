Токеноміка MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) Дізнайтеся ключову інформацію про MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) The MarketVector™ Token Terminal Fundamental Index DTF tracks the MarketVector™ Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F), designed to track the performance of the largest and most liquid digital assets that meet the fundamental criteria of daily average fees and daily average users. The fundamental data is provided by Token Terminal. The index is weighted based on fundamental factors. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. MVTT10F is an Index DTF deployed and curated by Re7 Labs on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs. Офіційний вебсайт: https://www.marketvector.com/factsheets/download/MVTT10F.d.pdf Купити MVTT10F зараз!

Токеноміка та аналіз ціни MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 651,28K $ 651,28K $ 651,28K Загальна пропозиція: $ 17,96M $ 17,96M $ 17,96M Циркуляційна пропозиція: $ 17,96M $ 17,96M $ 17,96M FDV (повністю розведена вартість): $ 651,28K $ 651,28K $ 651,28K Історичний максимум: $ 0,04089593 $ 0,04089593 $ 0,04089593 Історичний мінімум: $ 0,02518208 $ 0,02518208 $ 0,02518208 Поточна ціна: $ 0,03625064 $ 0,03625064 $ 0,03625064 Дізнайтеся більше про ціну MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F)

Токеноміка MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MVTT10F, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MVTT10F, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MVTT10F, досліджуйте ціну токена MVTT10F в реальному часі!

Прогноз ціни MVTT10F Хочете знати, куди рухається MVTT10F? Наша сторінка прогнозу ціни MVTT10F поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена MVTT10F зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!