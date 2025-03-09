Ціна MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F)
Поточна ціна MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) сьогодні становить 0.03421622 USD з ринковою капіталізацією $ 83.38K USD. Ціна MVTT10F до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MarketVector Token Terminal Fundamental Index:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 359.28 USD
- зміна ціни MarketVector Token Terminal Fundamental Index протягом дня — -0.57%
- циркуляційна пропозиція – 2.44M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MarketVector Token Terminal Fundamental Index до USD становила $ -0.00019949340310599.
За останні 30 днів зміна ціни MarketVector Token Terminal Fundamental Index до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MarketVector Token Terminal Fundamental Index до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MarketVector Token Terminal Fundamental Index до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00019949340310599
|-0.57%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MarketVector Token Terminal Fundamental Index: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.57%
-0.57%
+0.07%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The MarketVector™ Token Terminal Fundamental Index DTF tracks the MarketVector™ Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F), designed to track the performance of the largest and most liquid digital assets that meet the fundamental criteria of daily average fees and daily average users. The fundamental data is provided by Token Terminal. The index is weighted based on fundamental factors. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. MVTT10F is an Index DTF deployed and curated by Re7 Labs on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs.
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