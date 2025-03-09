Сьогоднішня ціна MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F)

Поточна ціна MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) сьогодні становить 0.03421622 USD з ринковою капіталізацією $ 83.38K USD. Ціна MVTT10F до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MarketVector Token Terminal Fundamental Index:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 359.28 USD

- зміна ціни MarketVector Token Terminal Fundamental Index протягом дня — -0.57%

- циркуляційна пропозиція – 2.44M USD

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