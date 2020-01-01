Токеноміка MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) Дізнайтеся ключову інформацію про MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) The MarketVector™ Digital Assets 25 Index DTF tracks the MarketVector™ Digital Assets 25 Index (MVDA25) which is a modified market cap-weighted index which tracks the performance of the 25 largest and most liquid digital assets. Most demanding size and liquidity screenings are applied to potential index components to ensure investability. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. BGCI is an Index DTF deployed and curated by Re7 Labs on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs. Офіційний вебсайт: https://app.reserve.org/ Купити MVDA25 зараз!

Токеноміка та аналіз ціни MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 21,29K $ 21,29K $ 21,29K Загальна пропозиція: $ 12,66K $ 12,66K $ 12,66K Циркуляційна пропозиція: $ 12,66K $ 12,66K $ 12,66K FDV (повністю розведена вартість): $ 21,29K $ 21,29K $ 21,29K Історичний максимум: $ 2,33 $ 2,33 $ 2,33 Історичний мінімум: $ 1,2 $ 1,2 $ 1,2 Поточна ціна: $ 1,68 $ 1,68 $ 1,68 Дізнайтеся більше про ціну MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25)

Токеноміка MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MVDA25, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MVDA25, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MVDA25, досліджуйте ціну токена MVDA25 в реальному часі!

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