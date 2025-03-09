Ціна MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25)
Поточна ціна MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) сьогодні становить 1.75 USD з ринковою капіталізацією $ 92.35K USD. Ціна MVDA25 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MarketVector Digital Assets 25 Index:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 709.99 USD
- зміна ціни MarketVector Digital Assets 25 Index протягом дня — -0.22%
- циркуляційна пропозиція – 52.76K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MarketVector Digital Assets 25 Index до USD становила $ -0.003957776792577.
За останні 30 днів зміна ціни MarketVector Digital Assets 25 Index до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MarketVector Digital Assets 25 Index до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MarketVector Digital Assets 25 Index до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.003957776792577
|-0.22%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MarketVector Digital Assets 25 Index: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.01%
-0.22%
+1.55%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The MarketVector™ Digital Assets 25 Index DTF tracks the MarketVector™ Digital Assets 25 Index (MVDA25) which is a modified market cap-weighted index which tracks the performance of the 25 largest and most liquid digital assets. Most demanding size and liquidity screenings are applied to potential index components to ensure investability. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. BGCI is an Index DTF deployed and curated by Re7 Labs on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs.
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