Сьогоднішня ціна MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25)

Поточна ціна MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) сьогодні становить 1.75 USD з ринковою капіталізацією $ 92.35K USD. Ціна MVDA25 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MarketVector Digital Assets 25 Index:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 709.99 USD

- зміна ціни MarketVector Digital Assets 25 Index протягом дня — -0.22%

- циркуляційна пропозиція – 52.76K USD

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