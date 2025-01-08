Ціна MarketRaker AI (RAKER)
Поточна ціна MarketRaker AI (RAKER) сьогодні становить 0.02301427 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна RAKER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MarketRaker AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 254.60 USD
- зміна ціни MarketRaker AI протягом дня — -8.70%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін RAKER до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни RAKER.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MarketRaker AI до USD становила $ -0.00219349123570565.
За останні 30 днів зміна ціни MarketRaker AI до USD становила $ -0.0051525107.
За останні 60 днів зміна ціни MarketRaker AI до USD становила $ +0.0114741854.
За останні 90 днів зміна ціни MarketRaker AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00219349123570565
|-8.70%
|30 днів
|$ -0.0051525107
|-22.38%
|60 днів
|$ +0.0114741854
|+49.86%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MarketRaker AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.57%
-8.70%
-33.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MarketRaker AI is a cutting-edge AI trading tool designed to assist traders and investors in analyzing market trends and making informed investment decisions.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 RAKER до AUD
A$0.036822832
|1 RAKER до GBP
￡0.018411416
|1 RAKER до EUR
€0.0220936992
|1 RAKER до USD
$0.02301427
|1 RAKER до MYR
RM0.1033340723
|1 RAKER до TRY
₺0.8130941591
|1 RAKER до JPY
¥3.640857514
|1 RAKER до RUB
₽2.4685106002
|1 RAKER до INR
₹1.9750846514
|1 RAKER до IDR
Rp371.1978512581
|1 RAKER до PHP
₱1.3431127972
|1 RAKER до EGP
￡E.1.1654426328
|1 RAKER до BRL
R$0.140387047
|1 RAKER до CAD
C$0.0329104061
|1 RAKER до BDT
৳2.803138086
|1 RAKER до NGN
₦35.5706255693
|1 RAKER до UAH
₴0.9790270458
|1 RAKER до VES
Bs1.21975631
|1 RAKER до PKR
Rs6.4499793102
|1 RAKER до KZT
₸12.2350763601
|1 RAKER до THB
฿0.7965238847
|1 RAKER до TWD
NT$0.7564790549
|1 RAKER до CHF
Fr0.020712843
|1 RAKER до HKD
HK$0.1788208779
|1 RAKER до MAD
.د.م0.2315235562