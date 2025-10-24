Інформація щодо ціни Market Stalker (STLKR) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0.00164833 $ 0.00164833 $ 0.00164833 Мін. за 24 год $ 0.0019333 $ 0.0019333 $ 0.0019333 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0.00164833$ 0.00164833 $ 0.00164833 Макс. за 24 год $ 0.0019333$ 0.0019333 $ 0.0019333 Рекордний максимум $ 0.00491883$ 0.00491883 $ 0.00491883 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0.20% Зміна ціни (1 дн.) -3.48% Зміна ціни (за 7 дн.) -12.71% Зміна ціни (за 7 дн.) -12.71%

Актуальна ціна Market Stalker (STLKR) становить $0.00185381. За останні 24 години STLKR торгувався між мінімумом у $ 0.00164833 і максимумом у $ 0.0019333, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум STLKR становить $ 0.00491883, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то STLKR змінився на +0.20% за останню годину, -3.48% за 24 години та на -12.71% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Market Stalker (STLKR)

Ринкова капіталізація $ 185.26K$ 185.26K $ 185.26K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 185.26K$ 185.26K $ 185.26K Циркуляційне постачання 100.00M 100.00M 100.00M Загальна пропозиція 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Market Stalker — $ 185.26K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція STLKR — 100.00M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 185.26K.