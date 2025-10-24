Актуальна ціна Market Stalker сьогодні становить 0.00185381 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни STLKR до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни STLKR на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Market Stalker сьогодні становить 0.00185381 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни STLKR до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни STLKR на MEXC вже зараз.

Ціна Market Stalker (STLKR)

Актуальна ціна 1 STLKR до USD:

$0.00185381
$0.00185381
-3.40%1D
Графік ціни Market Stalker (STLKR) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:37:16 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Market Stalker (STLKR) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0.00164833
$ 0.00164833
Мін. за 24 год
$ 0.0019333
$ 0.0019333
Макс. за 24 год

$ 0.00164833
$ 0.00164833

$ 0.0019333
$ 0.0019333

$ 0.00491883
$ 0.00491883

$ 0
$ 0

+0.20%

-3.48%

-12.71%

-12.71%

Актуальна ціна Market Stalker (STLKR) становить $0.00185381. За останні 24 години STLKR торгувався між мінімумом у $ 0.00164833 і максимумом у $ 0.0019333, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум STLKR становить $ 0.00491883, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то STLKR змінився на +0.20% за останню годину, -3.48% за 24 години та на -12.71% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Market Stalker (STLKR)

$ 185.26K
$ 185.26K

--
--

$ 185.26K
$ 185.26K

100.00M
100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Market Stalker — $ 185.26K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція STLKR — 100.00M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 185.26K.

Історія ціни Market Stalker (STLKR) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Market Stalker до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Market Stalker до USD становила $ -0.0000713537.
За останні 60 днів зміна ціни Market Stalker до USD становила $ -0.0004350226.
За останні 90 днів зміна ціни Market Stalker до USD становила $ -0.0006214251957856426.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-3.48%
30 днів$ -0.0000713537-3.84%
60 днів$ -0.0004350226-23.46%
90 днів$ -0.0006214251957856426-25.10%

Що таке Market Stalker (STLKR)

The Market Stalker is a subscription-based trading intelligence platform that tracks high-performing crypto wallets in real time. It delivers alerts via Telegram and a web dashboard when these wallets buy tokens. The system ranks wallets based on past profitability, filters out scams, and provides actionable trading insights including price, liquidity, and wallet holding data. The goal is to help users make informed decisions by surfacing reliable on-chain activity.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Market Stalker (STLKR)

Прогноз ціни Market Stalker (USD)

Скільки коштуватиме Market Stalker (STLKR) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Market Stalker (STLKR) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Market Stalker.

Перегляньте прогноз ціни Market Stalker вже зараз!

STLKR до місцевих валют

Токеноміка Market Stalker (STLKR)

Розуміння токеноміки Market Stalker (STLKR) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена STLKR зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Market Stalker (STLKR)

Скільки сьогодні коштує Market Stalker (STLKR)?
Актуальна ціна STLKR у USD становить 0.00185381 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна STLKR до USD?
Поточна ціна STLKR до USD — $ 0.00185381. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Market Stalker?
Ринкова капіталізація STLKR — $ 185.26K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція STLKR?
Циркуляційна пропозиція STLKR — 100.00M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) STLKR?
STLKR досяг історичної максимальної ціни у 0.00491883 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) STLKR?
Історична мінімальна ціна STLKR становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі STLKR?
Актуальний обсяг торгівлі STLKR за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна STLKR цього року?
STLKR може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни STLKR для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:37:16 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Market Stalker (STLKR)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

$111,398.55
$111,398.55

$3,980.55
$3,980.55

$0.16448
$0.16448

$193.21
$193.21

$21.7053
$21.7053

$3,980.55
$3,980.55

$111,398.55
$111,398.55

$193.21
$193.21

$2.4396
$2.4396

$1,138.29
$1,138.29

$0.000000
$0.000000

$0.0000
$0.0000

$0.00000
$0.00000

$0.00000
$0.00000

$0.0000000000000
$0.0000000000000

$0.6507
$0.6507

$0.00000786
$0.00000786

$0.5809
$0.5809

$46.24
$46.24

$0.0003858
$0.0003858

