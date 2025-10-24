Інформація щодо ціни Market Maverick (LUIGI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,163593$ 0,163593 $ 0,163593 Найнижча ціна $ 0,00108121$ 0,00108121 $ 0,00108121 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) -1,82% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,82%

Актуальна ціна Market Maverick (LUIGI) становить $0,00143364. За останні 24 години LUIGI торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум LUIGI становить $ 0,163593, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00108121.

Що стосується короткострокових результатів, то LUIGI змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на -1,82% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Market Maverick (LUIGI)

Ринкова капіталізація $ 30,11K$ 30,11K $ 30,11K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 30,11K$ 30,11K $ 30,11K Циркуляційне постачання 21,00M 21,00M 21,00M Загальна пропозиція 21 000 000,0 21 000 000,0 21 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Market Maverick — $ 30,11K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція LUIGI — 21,00M, зі загальною пропозицією 21000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 30,11K.