Сьогоднішня ціна Market Making Pro (MMPRO)

Поточна ціна Market Making Pro (MMPRO) сьогодні становить 0.02290037 USD з ринковою капіталізацією $ 2.11M USD. Ціна MMPRO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Market Making Pro:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 96.12K USD

- зміна ціни Market Making Pro протягом дня — +9.61%

- циркуляційна пропозиція – 92.08M USD

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