Ціна Market Making Pro (MMPRO)
Поточна ціна Market Making Pro (MMPRO) сьогодні становить 0.02290037 USD з ринковою капіталізацією $ 2.11M USD. Ціна MMPRO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Market Making Pro:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 96.12K USD
- зміна ціни Market Making Pro протягом дня — +9.61%
- циркуляційна пропозиція – 92.08M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Market Making Pro до USD становила $ +0.00200748.
За останні 30 днів зміна ціни Market Making Pro до USD становила $ -0.0067900284.
За останні 60 днів зміна ціни Market Making Pro до USD становила $ -0.0150929170.
За останні 90 днів зміна ціни Market Making Pro до USD становила $ -0.06436065416122539.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00200748
|+9.61%
|30 днів
|$ -0.0067900284
|-29.65%
|60 днів
|$ -0.0150929170
|-65.90%
|90 днів
|$ -0.06436065416122539
|-73.75%
Останній аналіз цін Market Making Pro: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.42%
+9.61%
+25.01%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MMPRO Token is a part of our whole ecosystem. The Marketmaking.pro is an agency who provides marketmaking and liquidity services to the exchanges and projects. Besides that we are building a cross chain multi-farming ecosystem. That's what we need MMPRO for.
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