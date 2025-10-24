Актуальна ціна Market Maker DAO сьогодні становить 0,00306823 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни MMDAO до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни MMDAO на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Market Maker DAO сьогодні становить 0,00306823 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни MMDAO до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни MMDAO на MEXC вже зараз.

Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:37:03 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Market Maker DAO (MMDAO) (USD)

Актуальна ціна Market Maker DAO (MMDAO) становить $0,00306823. За останні 24 години MMDAO торгувався між мінімумом у $ 0,00299144 і максимумом у $ 0,00347428, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MMDAO становить $ 0,04386478, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00278892.

Що стосується короткострокових результатів, то MMDAO змінився на -0,28% за останню годину, -10,67% за 24 години та на -23,19% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

$ 306,34K
$ 306,34K$ 306,34K

$ 306,34K
$ 306,34K$ 306,34K

Поточна ринкова капіталізація Market Maker DAO — $ 306,34K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MMDAO — 100,00M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 306,34K.

Історія ціни Market Maker DAO (MMDAO) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Market Maker DAO до USD становила $ -0,000366588994581545.
За останні 30 днів зміна ціни Market Maker DAO до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Market Maker DAO до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Market Maker DAO до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,000366588994581545-10,67%
30 днів$ 0--
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Market Maker DAO (MMDAO)

Market Maker DAO is a project that uses a treasury to perform automated trades to earn a profit. The treasury is established through a 5% transaction tax. 100% of the profits generated through the automated trades are made available to $MMDAO holders (on a monthly basis) to claim through our staking pool on the dashboard. Market Maker DAO also includes Governance protocols allowing $MMDAO holders to have their say in which trading scripts are included. Holders are able to create proposals to add or remove trading scripts, and through the use of our dashboard, can base these decisions on live and past trade data which is shown on the dashboard.

Прогноз ціни Market Maker DAO (USD)

Скільки коштуватиме Market Maker DAO (MMDAO) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Market Maker DAO (MMDAO) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Market Maker DAO.

Перегляньте прогноз ціни Market Maker DAO вже зараз!

Розуміння токеноміки Market Maker DAO (MMDAO) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена MMDAO зараз!

Скільки сьогодні коштує Market Maker DAO (MMDAO)?
Актуальна ціна MMDAO у USD становить 0,00306823 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна MMDAO до USD?
Поточна ціна MMDAO до USD — $ 0,00306823. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Market Maker DAO?
Ринкова капіталізація MMDAO — $ 306,34K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція MMDAO?
Циркуляційна пропозиція MMDAO — 100,00M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) MMDAO?
MMDAO досяг історичної максимальної ціни у 0,04386478 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) MMDAO?
Історична мінімальна ціна MMDAO становила 0,00278892 USD.
Який обсяг торгівлі MMDAO?
Актуальний обсяг торгівлі MMDAO за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна MMDAO цього року?
MMDAO може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни MMDAO для поглибленого аналізу.
Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов'язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

