Інформація щодо ціни Market Maker DAO (MMDAO) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: Мін. за 24 год $ 0,00299144 Макс. за 24 год $ 0,00347428 Рекордний максимум $ 0,04386478 Найнижча ціна $ 0,00278892 Зміна ціни (за 1 год) -0,28% Зміна ціни (1 дн.) -10,67% Зміна ціни (за 7 дн.) -23,19%

Актуальна ціна Market Maker DAO (MMDAO) становить $0,00306823. За останні 24 години MMDAO торгувався між мінімумом у $ 0,00299144 і максимумом у $ 0,00347428, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MMDAO становить $ 0,04386478, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00278892.

Що стосується короткострокових результатів, то MMDAO змінився на -0,28% за останню годину, -10,67% за 24 години та на -23,19% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Market Maker DAO (MMDAO)

Ринкова інформація щодо Market Maker DAO (MMDAO)

Ринкова капіталізація $ 306,34K Обсяг (за 24 год) -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 306,34K Циркуляційне постачання 100,00M Загальна пропозиція 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Market Maker DAO — $ 306,34K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MMDAO — 100,00M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 306,34K.