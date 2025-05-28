Сьогоднішня ціна Market fun (MARKET)

Поточна ціна Market fun (MARKET) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 256,96K USD. Ціна MARKET до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Market fun:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Market fun протягом дня — -10,75%

- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD

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