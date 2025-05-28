Ціна Market fun (MARKET)
Поточна ціна Market fun (MARKET) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 256,96K USD. Ціна MARKET до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Market fun:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Market fun протягом дня — -10,75%
- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Market fun до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Market fun до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Market fun до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Market fun до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-10,75%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Market fun: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,03%
-10,75%
-10,32%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Market.fun makes creating community-driven memecoins a breeze Market.fun is a memecoin launch that makes launching memecoin projects simple. Leveraging the fast transactions, lower transaction costs, and robust security of the Solana blockchain, Market.fun allows users to deploy memecoins and make them tradable in minutes, without coding. Using the bonding mechanism, our platform allows projects to launch instantly and automatically add LP once the coin reaches $69,000 MC.
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