Токеноміка Market Dominance (MD) Дізнайтеся ключову інформацію про Market Dominance (MD), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Market Dominance (MD) Market Dominance is a meme/art token on Solana blockchain. It is making fun of the concept of "dominance" in trading markets, economics and human behavior in general using memes and our own mascot, Domina. Below I will provide economic description of Market Dominance that is mainly used to explain the token. Market dominance is the control of a economic market by a firm. A dominant firm possesses the power to affect competition and influence market price. Abuse of market dominance is an anti-competitive practice, however dominance itself is legal. Офіційний вебсайт: https://dominance.market/ Купити MD зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Market Dominance (MD) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Market Dominance (MD), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 4,09M $ 4,09M $ 4,09M Загальна пропозиція: $ 546,90M $ 546,90M $ 546,90M Циркуляційна пропозиція: $ 547,02M $ 547,02M $ 547,02M FDV (повністю розведена вартість): $ 4,09M $ 4,09M $ 4,09M Історичний максимум: $ 0,01319383 $ 0,01319383 $ 0,01319383 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00748069 $ 0,00748069 $ 0,00748069 Дізнайтеся більше про ціну Market Dominance (MD)

Токеноміка Market Dominance (MD): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Market Dominance (MD) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MD, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MD, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MD, досліджуйте ціну токена MD в реальному часі!

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