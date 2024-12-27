Сьогоднішня ціна Market Dominance (MD)

Поточна ціна Market Dominance (MD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 406.43K USD. Ціна MD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Market Dominance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.97K USD

- зміна ціни Market Dominance протягом дня — -19.41%

- циркуляційна пропозиція – 549.77M USD

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