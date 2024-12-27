Ціна Market Dominance (MD)
Поточна ціна Market Dominance (MD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 406.43K USD. Ціна MD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Market Dominance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.97K USD
- зміна ціни Market Dominance протягом дня — -19.41%
- циркуляційна пропозиція – 549.77M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Market Dominance до USD становила $ -0.000177137082165923.
За останні 30 днів зміна ціни Market Dominance до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Market Dominance до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Market Dominance до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000177137082165923
|-19.41%
|30 днів
|$ 0
|-68.79%
|60 днів
|$ 0
|-51.72%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Market Dominance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.51%
-19.41%
-27.04%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Market Dominance is a meme/art token on Solana blockchain. It is making fun of the concept of "dominance" in trading markets, economics and human behavior in general using memes and our own mascot, Domina. Below I will provide economic description of Market Dominance that is mainly used to explain the token. Market dominance is the control of a economic market by a firm. A dominant firm possesses the power to affect competition and influence market price. Abuse of market dominance is an anti-competitive practice, however dominance itself is legal.
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