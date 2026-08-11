Сьогоднішня ціна Market Cat

Поточна ціна Market Cat (MARKETCAT) сьогодні становить $ 0, зі зміною 32,49% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MARKETCAT до USD становить $ 0 за MARKETCAT.

Market Cat наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 20 081, з циркуляційною пропозицією у 1,00B MARKETCAT. Протягом останніх 24 годин MARKETCAT торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці MARKETCAT змінився на -0,73% за останню годину та на -65,39% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Market Cat (MARKETCAT)

Ринкова капіталізація $ 20,08K$ 20,08K $ 20,08K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 20,08K$ 20,08K $ 20,08K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Market Cat — $ 20,08K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MARKETCAT — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 20,08K.