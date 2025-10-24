Інформація щодо ціни Market Cap (MCAP) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -0.47% Зміна ціни (за 7 дн.) +7.59% Зміна ціни (за 7 дн.) +7.59%

Актуальна ціна Market Cap (MCAP) становить --. За останні 24 години MCAP торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MCAP становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то MCAP змінився на -- за останню годину, -0.47% за 24 години та на +7.59% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Market Cap (MCAP)

Ринкова капіталізація $ 14.34K$ 14.34K $ 14.34K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 14.34K$ 14.34K $ 14.34K Циркуляційне постачання 999.44M 999.44M 999.44M Загальна пропозиція 999,443,171.982068 999,443,171.982068 999,443,171.982068

Поточна ринкова капіталізація Market Cap — $ 14.34K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MCAP — 999.44M, зі загальною пропозицією 999443171.982068. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 14.34K.