Актуальна ціна Market Cap сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни MCAP до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни MCAP на MEXC вже зараз.

Докладніше про MCAP

Інформація про ціну MCAP

Офіційний вебсайт MCAP

Токеноміка MCAP

Прогноз ціни MCAP

Логотип Market Cap

Ціна Market Cap (MCAP)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 MCAP до USD:

--
----
-0.40%1D
USD
Графік ціни Market Cap (MCAP) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:13:46 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Market Cap (MCAP) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.47%

+7.59%

+7.59%

Актуальна ціна Market Cap (MCAP) становить --. За останні 24 години MCAP торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MCAP становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то MCAP змінився на -- за останню годину, -0.47% за 24 години та на +7.59% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Market Cap (MCAP)

$ 14.34K
$ 14.34K$ 14.34K

--
----

$ 14.34K
$ 14.34K$ 14.34K

999.44M
999.44M 999.44M

999,443,171.982068
999,443,171.982068 999,443,171.982068

Поточна ринкова капіталізація Market Cap — $ 14.34K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MCAP — 999.44M, зі загальною пропозицією 999443171.982068. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 14.34K.

Історія ціни Market Cap (MCAP) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Market Cap до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Market Cap до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Market Cap до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Market Cap до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-0.47%
30 днів$ 0+5.19%
60 днів$ 0-56.53%
90 днів$ 0--

Що таке Market Cap (MCAP)

Market Cap is a digital project centered around the creation and distribution of market-themed virtual collectibles, with its primary symbol being a blue cap featuring the letter "M." The project is built on the idea of representing, in a symbolic and playful way, the culture and language of the crypto and financial ecosystem through simple yet meaningful digital objects. Rather than promising returns or offering complex financial products, Market Cap focuses on a conceptual approach: delivering a digital piece that visually represents the idea of a "market cap" — a term commonly used in financial analysis and cryptocurrency trading.

Market Cap is not an investment platform, DeFi protocol, or a token with advanced technical utility. Its focus is purely symbolic and cultural. The digital cap acts as a form of expression within crypto communities, where terms like “market cap,” “capitulation,” or “putting on the cap” are part of the everyday jargon. In this way, the project positions itself as a visual icon within the collective imagination of the blockchain world, with a clear and recognizable identity that can be reused as an NFT, PFP (profile picture), or accessory in metaverse platforms depending on future integrations.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Market Cap (MCAP)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Market Cap (USD)

Скільки коштуватиме Market Cap (MCAP) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Market Cap (MCAP) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Market Cap.

Перегляньте прогноз ціни Market Cap вже зараз!

MCAP до місцевих валют

Токеноміка Market Cap (MCAP)

Розуміння токеноміки Market Cap (MCAP) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена MCAP зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Market Cap (MCAP)

Скільки сьогодні коштує Market Cap (MCAP)?
Актуальна ціна MCAP у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна MCAP до USD?
Поточна ціна MCAP до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Market Cap?
Ринкова капіталізація MCAP — $ 14.34K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція MCAP?
Циркуляційна пропозиція MCAP — 999.44M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) MCAP?
MCAP досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) MCAP?
Історична мінімальна ціна MCAP становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі MCAP?
Актуальний обсяг торгівлі MCAP за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна MCAP цього року?
MCAP може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни MCAP для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:13:46 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Market Cap (MCAP)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

