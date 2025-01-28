Сьогоднішня ціна MarioNawfal on X (MARIO)

Поточна ціна MarioNawfal on X (MARIO) сьогодні становить 0.00397496 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MARIO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MarioNawfal on X:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.69M USD

- зміна ціни MarioNawfal on X протягом дня — -66.11%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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