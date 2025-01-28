Ціна MarioNawfal on X (MARIO)
Поточна ціна MarioNawfal on X (MARIO) сьогодні становить 0.00397496 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MARIO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MarioNawfal on X:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.69M USD
- зміна ціни MarioNawfal on X протягом дня — -66.11%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін MARIO до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни MARIO.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MarioNawfal on X до USD становила $ -0.007755291812290337.
За останні 30 днів зміна ціни MarioNawfal on X до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MarioNawfal on X до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MarioNawfal on X до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.007755291812290337
|-66.11%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MarioNawfal on X: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-9.09%
-66.11%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 MARIO до AUD
A$0.0063201864
|1 MARIO до GBP
￡0.003179968
|1 MARIO до EUR
€0.003776212
|1 MARIO до USD
$0.00397496
|1 MARIO до MYR
RM0.0174500744
|1 MARIO до TRY
₺0.14210482
|1 MARIO до JPY
¥0.6184640264
|1 MARIO до RUB
₽0.3870418552
|1 MARIO до INR
₹0.3437147912
|1 MARIO до IDR
Rp64.1122490888
|1 MARIO до PHP
₱0.232733908
|1 MARIO до EGP
￡E.0.1997019904
|1 MARIO до BRL
R$0.0234125144
|1 MARIO до CAD
C$0.0056841928
|1 MARIO до BDT
৳0.484746372
|1 MARIO до NGN
₦6.1436584264
|1 MARIO до UAH
₴0.1669085704
|1 MARIO до VES
Bs0.22259776
|1 MARIO до PKR
Rs1.1084573456
|1 MARIO до KZT
₸2.0542195784
|1 MARIO до THB
฿0.1346318952
|1 MARIO до TWD
NT$0.1312134296
|1 MARIO до CHF
Fr0.003577464
|1 MARIO до HKD
HK$0.0309251888
|1 MARIO до MAD
.د.م0.0396303512