Токеноміка Marine Moguls (MOGUL)
Токеноміка та аналіз ціни Marine Moguls (MOGUL)
Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Marine Moguls (MOGUL), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.
Інформація Marine Moguls (MOGUL)
Marine Moguls NFTs are a unique collection of 10,000 digital assets. Integrating advanced ERC-404 technology and AI-powered trading tools, this project features AI-crafted NFTs that offer holders benefits like liquidity, fractional ownership, and exclusive access to MetBot's high-frequency trading system. Additionally, over 2,500 NFTs come with prizes totaling over 2.9 million USDT. Marine Moguls aims to transform the financial landscape by merging traditional finance with innovative digital assets.
Токеноміка Marine Moguls (MOGUL): пояснення ключових показників та варіанти використання
Розуміння токеноміки Marine Moguls (MOGUL) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.
Ключові показники та як вони розраховуються:
Загальна пропозиція:
Максимальна кількість токенів MOGUL, які були або будуть коли-небудь створені.
Циркуляційна пропозиція:
Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.
Максимальна пропозиція:
Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MOGUL, яка може існувати.
FDV (повністю розведена вартість):
Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.
Рівень інфляції:
Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.
Чому ці показники важливі для трейдерів?
Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.
Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.
Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.
Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.
